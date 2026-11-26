Lazio, sponsor cercasi prima della Supercoppa contro l’Inter! In corso trattative con due aziende per cercare una svolta dopo l’addio a Polymarket

La Lazio accelera sul fronte commerciale per tornare ad avere un main sponsor sulla maglia in vista della finale di Supercoppa contro l’Inter, in programma il 22 dicembre a San Siro. Dopo la risoluzione dell’accordo con Polymarket, la società biancoceleste ha sceso in campo senza un partner principale sul petto, ma i contatti per colmare il vuoto sono già avviati.

Secondo quanto rivela la Repubblica, il club capitolino sta portando avanti colloqui con due potenziali aziende interessate a legarsi al brand biancoceleste. L’obiettivo immediato è trovare una quadra in tempo per la grande notte milanese, ma le riflessioni in casa Lazio guardano anche oltre il singolo appuntamento da trofeo.

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Il ruolo del main sponsor verso San Siro

La sfida del 22 dicembre contro la formazione di Chivu rappresenta una vetrina di altissimo profilo, sia sul piano sportivo sia sotto il profilo della visibilità commerciale. Per il club biancoceleste, tornare a mostrare un main sponsor in una gara secca contro i nerazzurri significa presidiare un palcoscenico seguito da milioni di spettatori, valorizzando subito l’esposizione del marchio.

Resta però da capire se i tempi tecnici e commerciali consentiranno di chiudere l’intesa entro la trasferta di San Siro. Nel mondo del calcio, definire un accordo di sponsorizzazione principale richiede spesso passaggi su diritti di immagine, attivazioni e durata, ma la spinta legata alla finale può fungere da acceleratore.

Due piste aperte per il nuovo main sponsor

Sul tavolo della Lazio ci sono due candidature distinte per il ruolo di main sponsor. Avere due interlocutori attivi permette alla dirigenza biancoceleste di valutare sia il ritorno economico sia la coerenza strategica del marchio con l’identità del club dopo l’addio a Polymarket.

Una trattativa a due offre anche una leva negoziale importante in una fase delicata della stagione. Non si tratta soltanto di coprire una casella vuota sulla divisa da gioco, ma di scegliere un partner affidabile in un contesto in cui le regole e le sensibilità sulle sponsorizzazioni sportive restano sotto stretta osservazione.

Oltre la Supercoppa: futuro del main sponsor biancoceleste

L’aspetto più interessante emerso dal retroscena riguarda la prospettiva di lungo periodo. Se con uno dei due potenziali partner dovesse arrivare la fumata bianca, l’intesa non si esaurirebbe con la finale di Supercoppa, ma potrebbe estendersi anche alle prossime stagioni.

Per i capitolini, trasformare una necessità legata alla partita contro i nerazzurri in un rapporto pluriennale sarebbe la soluzione più solida per garantire continuità ai ricavi da maglia. Tutto dipenderà dall’esito dei contatti in corso nelle prossime settimane.