Arbitro Lazio Torino, designato colui che dirigerà il match

Arbitro Lazio Torino, a pochi giorni dalla partita interna dei biancocelesti con i granata ecco chi sarà colui che dirigerà l’incontro dell’Olimpico

Archiviata la pausa della Nazionale, l’Italia di Spalletti lascia spazio alla serie A con la Lazio che sarà chiamata alla prova di riscatto nel match interno contro il Torino.

In attesa di sciogliere i dubbi di formazione per Baroni e Vanoli, la Lega ha reso noto colui che dirigerà il match e sarà Massa. Il direttore di gara sarà affiancato dagli assistenti ossia Vecchi e Ricci e dal quarto uomo Massimi, mentre al Var ci sarà Pezzuto, e per l’Avar Marini