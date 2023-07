Anellucci: «Zielinski? A breve ci sarà un’offerta della Lazio» Le parole del procuratore

Intervenuto ai microfoni di TMW Radio, il procuratore Claudio Anellucci, ha parlato anche del Napoli, concentrandosi su Piotr Zielinski, obiettivo caldo per il centrocampo della Lazio.

LE PAROLE- Credo che il Napoli debba ripartire in un certo modo. E’ partito ora con la vendita del miglior centrale in Italia e deve recuperare un pezzo grosso lì e poi sistemare altro. So che ci sarà un affondo della Lazio per Zielinski a breve. Penso che il Napoli non possa chiedere meno di 25 mln