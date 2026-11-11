Weekend calabrese per Lotito! Il presidente atteso per Reggina-Sambiase, ma in agenda figurano anche altri impegni

Reggina Sambiase: c’è anche il numero uno della Lazio! Lotito torna al Granillo, il retroscena della sua trasferta calabrese

L’atmosfera si surriscalda in vista di un appuntamento cruciale che catalizzerà l’attenzione degli appassionati di calcio e dei tifosi amaranto nel fine settimana. L’avvicinamento al big match del campionato tra la Reggina e il Sambiase si arricchisce di un retroscena di primissimo piano legato alla presenza sugli spalti di un ospite d’eccezione.

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Il programma del presidente Claudio Lotito in vista della Reggina

L’arrivo in Calabria del massimo dirigente è fissato addirittura con largo anticipo rispetto al fischio d’inizio della contesa domenicale. Secondo quanto emerso da citynow.it, Claudio Lotito è atteso a Reggio Calabria già nella giornata di giovedì, un indizio inequivocabile del fatto che la sua visita non sarà legata esclusivamente all’appuntamento calcistico del weekend.

Il patron della Reggina e presidente della Lazio potrebbe infatti sbarcare in città accompagnato dai familiari, alimentando i rumors che già in passato lo avevano visto interessato alla ricerca di un’abitazione stabile nel territorio calabrese.

La verifica delle strutture e il centro S. Agata per la Reggina

Il fitto programma del presidente non si esaurirà tuttavia con gli impegni familiari o con la semplice presenza d’onore sugli spalti dell’impianto sportivo. Nel corso della sua permanenza calabrese, Claudio Lotito effettuerà un sopralluogo approfondito per verificare lo stato dei lavori di riqualificazione e ammodernamento presso il centro sportivo S. Agata, autentico quartier generale del club amaranto.

La dirigenza punta forte sul rinnovamento delle infrastrutture per garantire alla Reggina standard di eccellenza assoluta, dimostrando come la programmazione societaria guardi ben oltre i novanta minuti del campo e ponga solide basi per il futuro a lungo termine.