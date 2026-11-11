Lazio, il bilancio di Fabiani: il Ds esalta il clima che si respira a Formello e l’alchimia creata nel gruppo

Lazio, parla il Ds Angelo Fabiani. Più che la classifica a rendere felice il dirigente è l’ambiente positivo nato a Formello

Il campionato italiano riserva grandissime emozioni e vede la formazione biancoceleste issarsi clamorosamente al comando della graduatoria generale, legittimando un avvio di stagione da incorniciare. Dietro questo straordinario primato c’è una programmazione oculata e una guida tecnica che sta raccogliendo frutti straordinari sul manto erboso.

Sulle pagine del prestigioso quotidiano La Gazzetta dello Sport, il Direttore sportivo Angelo Fabiani ha rilasciato un’intervista esclusiva, affrontando a tutto campo i temi caldi del momento e svelando i segreti di un successo che sta esaltando i tifosi della Lazio e premiando la scommessa fatta affidando la panchina a Gennaro Gattuso!

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Il momento magico e l’alchimia a Formello secondo Angelo Fabiani

Il primato in classifica rappresenta soltanto la punta dell’iceberg di un lavoro quotidiano basato sulla coesione e sulla sintonia perfetta tra tutte le componenti del club capitolino. Il dirigente ha voluto sottolineare quali siano gli aspetti che lo rendono maggiormente orgoglioso del percorso compiuto fin qui dalla squadra:

«Potrei dire i risultati, la classifica. Ma dove arriveremo chi lo sa. La cosa che invece mi rende felice è l’ambiente che si è creato a Formello. Il calcio è alchimia e qui è stata trovata quella giusta».

Un attestato di grande serenità che fotografa perfettamente il clima ideale respirato all’interno del centro sportivo, fondamentale per affrontare ogni partita con la massima concentrazione.

La scelta vincente della dirigenza e la mano di Gennaro Gattuso

Il salto di qualità della Lazio porta inevitabilmente la firma del tecnico calabrese, capace di trasmettere grinta, organizzazione e un’identità tattica ben definita a una rosa altamente competitiva.

La decisione coraggiosa presa dalla dirigenza di puntare forte sulle competenze e sulla fame di vittorie di Gennaro Gattuso sta trovando riscontri eccellenti sul terreno di gioco, dove i calciatori rispondono presente a ogni sollecitazione.

La gestione del gruppo e la cura maniacale dei dettagli nello spogliatoio hanno permesso di blindare i risultati e di costruire un collettivo solido, capace di lottare su ogni pallone e di sognare in grande per il prosieguo della stagione.