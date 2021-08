Amichevole Lazio Sassuolo, cambia l’orario del match. Le info sui tagliandi

Amichevole Lazio Sassuolo, cambia l’orario della sfida tra i biancocelesti e i neroverdi allo stadio Benito Stirpe. Le info sui tagliandi

In una nota apparsa sul sito del club, la Lazio comunica che l’amichevole tra i biancocelesti e il Sassuolo verrà disputata alle 19.30 anziché alle 19.00.

I dettagli: «La gara amichevole di sabato 14 agosto presso lo stadio Benito Stirpe di Frosinone è stata posticipata alle 19:30. Clicca qui per accedere al sito Vivaticket e visualizzare settori e prezzi.

L’organizzatore dell’evento ricorda a tutti i tifosi che l’accesso allo stadio è consentito solo con il green pass in alternativa tampone effettuato entro le 48 ore o certificato di guarigione con scadenza non superiore ai 6 mesi.

Per ulteriori informazioni clicca qui.

Si ricorda che il voucher S.S. Lazio Vivaticket inviato in questi giorni come rimborso degli abbonamenti 19/20, non è valido per questa gara»