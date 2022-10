Alvini: «Mancini tra i miei idoli da ragazzo. Le cose che faceva alla Lazio...»

Massimiliano Alvini, tecnico della Cremonese, ha parlato a Sportweek dei suoi idoli da ragazzo. Le parole dell’allenatore

PAROLE – «Leggo e studio molto, ma non seguo nessuno in particolare. Ho apprezzato parecchio Pier Paolo Pasolini perché amava il calcio. A livello calcistico, da ragazzo avevo tre idoli: Vialli, Mancini e Baggio. Per questo quando mi hanno detto che c’era Vialli in tribuna mi sono emozionato, perché per me lui è rimasto il Gianluca dei miei vent’anni, ho reagito da fan. Così come mi piacerebbe parlare una volta con Mancini: le corse che ho fatto le domeniche in cui non giocavo io per vederlo in campo, alla Samp e alla Lazio…».