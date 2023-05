Almeyda trionfa con l’AEK Atene, l’ex biancoceleste vince il campionato in Grecia. L’ex centrocampista della Lazio è riuscito a raggiungere il traguardo

L’ex centrocampista della Lazio, Matias Almeyda, ha portato l’AEK Atene alla vittoria del campionato, dopo cinque anni dall’ultima volta.

Un traguardo che permette ad Almeyda di confermarsi un tecnico emergente di grande livello. Prima di vincere in Grecia, infatti, l’argentino era riuscito a riportare il Chivas sul tetto del NordAmerica conquistando ben quattro trofei. Ora oltre al campionato greco, Almeyda ha portato l’AEK Atene in finale di Coppa di Grecia contro il PAOK Salonicco: un ulteriore trofeo per rendere questa stagione indimenticabile.