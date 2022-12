Allenamento Lecce, le ultime in vista della Lazio: lavoro a parte per quattro

Il Lecce si è ritrovato oggi, dopo qualche giorno di riposo, per preparare la sfida contro la Lazio e l’amichevole di domani contro NK Varazdin

Il Lecce si è ritrovato oggi, dopo qualche giorno di riposo, per preparare la sfida contro la Lazio e l’amichevole di domani contro NK Varazdin.

REPORT – «La squadra ha sostenuto un allenamento questo pomeriggio al Via del Mare. Assente Helgason, a causa di problemi aerei dovuti al maltempo. Hanno seguito un programma personalizzato Dermaku, Bistrovic, Banda e Pongracic (a causa di un trauma distorsivo alla caviglia destra subito ad Udine). Domani a partire dalle ore 14.30 è in programma al Via del Mare la gara amichevole internazionale contro il NK Varazdin».