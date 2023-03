Allenamento Lazio: seduta completa per i biancocelesti

Terminata la sessione pomeridiana di allenamento per la squadra biancoceleste

Seduta pomeridiana terminata per la Lazio di Maurizio Sarri. La società ha comunicato il report dettagliato della sessione.

COMUNICATO- «Seduta pomeridiana sul campo Centrale per Immobile e compagni. Al termine di un iniziale riscaldamento tecnico con la rosa divisa in due gruppi, i calciatori presenti sul terreno di gioco hanno effettuato alcune ripetute sulla media distanza. Il lavoro è proseguito con una esercitazione tattica, proseguita poi con una partitella a campo ridotto terminata 1-0 per i celesti con rete decisiva di Pedro»