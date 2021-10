Allenamento Lazio, seduta di scarico per i biancocelesti. Si inizia a pensare all’Atalanta: domani è già tempo di rifinitura

Neanche il tempo di somatizzare la vittoria di ieri, che per la Lazio è già tempo di tornare al lavoro in vista del match di sabato contro l’Atalanta. Come riportato dal report ufficiale della società, i biancocelesti si son ritrovati a Formello alle 11 per una seduta di scarico.

Iniziale riscaldamento con torelli, poi partitella a campo ridotto, con le sponde, decisa ai rigori. Domani sarà già tempo di rifinitura, alla vigilia della trasferta di Bergamo.