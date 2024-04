Allenamento Lazio, rifinitura pre derby: le ultime sulle possibili scelte di Tudor per la gara di domani contro la Roma

Giornata di rifinitura in quel di Formello per la Lazio di Igor Tudor, pronta per sfidare la Roma nel derby di domani pomeriggio.

Ultime indicazioni di formazione arrivate nell’allenamento di oggi: confermate le assenze di Provedel e Lazzari, con il tecnico croato che ha provato questo schieramento. Mandas, difesa a tre con Romagnoli, Gila e Casale, favorito su Patric. A centrocampo sugli esterni agiranno Marusic e Felipe Anderson, con Guendouzi sicuro della maglia in mezzo, mentre il ballotaggio è tra Vecino e Cataldi. Dietro la punta, Kamada e Luis Alberto, con Isaksen che potrebbe insidiare il mago. Davanti unico vero ballottaggio tra il Taty e Immobile, con il capitano che potrebbe spuntarla.

PROBABILE FORMAZIONE (3-4-2-1): Mandas; Casale, Romagnoli, Gila; Marusic, Guendouzi, Vecino, Felipe Anderson; Kamada, Luis Alberto; Immobile. A disp.: Sepe, Renzetti, Hysaj, Patric, Pellegrini, Cataldi, Rovella, Isaksen, Pedro, Castellanos. All.: Tudor.