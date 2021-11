Allenamento Lazio: rifinitura in vista del Marsiglia, Basic possibile titolare

Allenamento Lazio: la squadra ha svolto la classica rifinitura della vigilia agli ordini di Maurizio Sarri. Basic possibile titolare

La Lazio di Maurizio Sarri si è ritrovata questa mattina (ore 11) a Formello per l’allenamento di rifinitura in vista della gara di domani sera contro il Marsiglia in Europa League. Dopo la classica attivazione muscolare con alternanza di scatti e torelli, sono immediatamente partite le prove tattiche del tecnico toscano.

Il dubbio più grande riguarda la presenza di Ciro Immobile che anche oggi ha svolto solamente un lavoro differenziato dopo il giorno di riposo di ieri a causa di alcuni sintomi influenzali e alcuni fastidi al ginocchio. Solo nel pomeriggio si capirà se il centravanti potrà essere convocato. In caso di forfait, Muriqi è davanti a Pedro per il ruolo di punta centrale nel tridente. Stando alle sensazioni della vigilia, a riposare dovrebbe essere stavolta Milinkovic-Savic, con Basic titolare al suo posto nel terzetto con Cataldi e Luis Alberto. Strakosha in porta, la difesa dovrebbe essere quella titolare con Luiz Felipe e Acerbi in mezzo, Lazzari, in vantaggio su Marusic, a destra e Hysaj a sinistra.