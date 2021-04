Allenamento Lazio: rifinitura in vista del match contro lo Spezia

La Lazio ha svolto l’allenamento al Centro Sportivo di Formello in vista della gara di domani contro lo Spezia

Ultime prove per la Lazio in vista del match di domani contro lo Spezia. Inzaghi ha provato la formazione che scenderà in campo nella gara delle 15.00 all’Olimpico e dovrà fare a meno di Patric, che ha lasciato il rettangolo verde del Fersini a causa di un forte mal di schiena. Al suo posto nel terzetto arretrato è stato spostato Adam Marusic, mentre sulla fascia sinistra è stato provato Lulic.

A centrocampo Andreas Pereira potrebbe giocarsi le sue chance al posto di Luis Alberto, mentre Ciro Immobile partirà titolare al fianco del Tucu Correa.