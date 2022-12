Allenamento Lazio, mattinata di lavoro tattico. E Immobile...

Mattinata di lavoro e di allenamento per la Lazio in quel di Formello, a due giorni dalla partenza per la Turchia

Mattinata di lavoro e di allenamento per la Lazio in quel di Formello, a due giorni dalla partenza per la Turchia. Regolarmente in campo Immobile e Basic, che si sono messi alle spalle la sindrome influenzale. Ok anche Romagnoli, Patric e Gila.

Dopo una prima fase di attivazione muscolare, gli uomini di Sarri hanno svolto un ampio lavoro tattico in vista della ripresa del campionato. Una partitella a campo ridotto ha infine concluso la seduta di questa mattina, che sarà l’unica della giornata.