Alexis Sanchez non ci sarà con il Bologna: Runjaic lo PRESERVA per la Lazio

Alexis Sanchez, il tecnico dell’Udinese Runjaic ha deciso di preservarlo per la sfida contro la Lazio: oggi rimane a riposo

Alexis Sanchez, nuovo acquisto dell’Udinese, non dovrebbe scendere in campo oggi contro il Bologna: il tecnico Runjaic avrebbe infatti deciso di preservarlo in vista del prossimo impegno contro la Lazio. Di seguito le sue parole in conferenza stampa.

PAROLE – «E’ a corto di preparazione, non ha senso gettarlo in mischia, meglio preservarlo per la sfida con la Lazio».