Albertini elogia la Lazio: «Partenza a sorpresa, bravi a isolarsi dalle pressioni»

Demetrio Albertini, doppio ex di Lazio e Milan, ha parlato a “La Gazzetta dello Sport” in vista del match in programma domani

Domani alle 18.00 lo stadio Olimpico ospiterà lo scontro diretto valido per la quarta giornata di Serie A tra Lazio e Milan. Un appuntamento speciale per Demetrio Albertini, grande doppio ex della partita, che ha analizzato il momento delle due squadre e l’avvio di stagione.

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La partenza della Lazio secondo Albertini

Intervistato da La Gazzetta dello Sport, l’ex centrocampista si è espresso sull’ottimo rullino di marcia mostrato dai biancocelesti nei primi tre turni di campionato: «Non mi aspettavo questo inizio: una sorpresa anche se dopo tre partite è evidentemente presto per dare giudizi».

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L’ambiente esterno e la tenuta della Lazio prima del Milan

Successivamente, il doppio ex ha voluto sottolineare la capacità del gruppo squadra di fare muro contro le possibili tensioni e le incognite attorno all’ambiente romano: «Sono stupito perché certo non può passare inosservato quanto sta succedendo a Roma, con tutte le difficoltà dell’ambiente esterno che potrebbero ripercuotersi sul gruppo, allenatore, staff e giocatori, e invece sembra proprio non stia succedendo».

Le chiavi tattiche per la sfida Lazio-Milan

La capacità di mantenere alta la concentrazione e di isolarsi dalle dinamiche extra-campo rappresenta il vero fattore determinante per gli uomini di casa. La sfida contro i rossoneri si preannuncia come un banco di prova di altissimo livello per testare le reali ambizioni di alta classifica della formazione capitolina.

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