Ora è ufficiale, anche in Albania ripartirà il massimo campionato dal 3 giugno

Dopo la Spagna, nella giornata di oggi è arrivata un’altra ufficialità: in Albania riprenderà dal 3 giugno il massimo campionato. Delle 5 gare in programma, 4 saranno giocate in contemporanea alle ore 17.30, mentre il big match tra Partizani Tirana e Skënderbeu si disputerà alle ore 20.