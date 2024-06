Albania, Hysaj fa mea culpa e chiede scusa ai tifosi sui social dopo l’errore con l’Italia

Albania, il giocatore biancoceleste fa mea culpa e si scusa con i tifosi albanesi dopo l’errore contro l’Italia

A 48 ore esatte dalla sconfitta contro l’Italia, in casa Albania il clima non è assolutamente sereno visto che la nazionale e i tifosi si auguravano un esordio diverso. Hysaj, finito nel mirino della critica dopo l’errore su Barella sui social si scusa con i sostenitori albanesi pubblicando questo post

POST – Dopo la partita con l’Italia e i recenti avvenimenti, chiedo scusa a tutti i tifosi albanesi per l’errore tecnico e istintivo che ho commesso che ha causato il secondo gol subito. È troppo specificare di cosa si trattasse precisamente errore di gioco e valutazione di falsa traiettoria! Chi mi conosce sa bene che darei tutte le forze che ho e farei ogni sacrificio per questa maglia, come ho fatto io. Sempre. Mi dispiace per l’inutile strumentalizzazione da parte di molte persone dell’errore oltre la valutazione tecnico. Ringrazio invece di cuore tutti gli innumerevoli tifosi che mi hanno inviato messaggi di conforto in diverse forme. Li accetto consapevolmente le critiche e i rimpianti di tutti i tifosi, che sopporto nessuno escluso nel cuore. Ora concentriamoci sulle prossime partite e sulla forza dell’Albania. Sempre