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Akpa Akpro: «La Lazio mi ha cambiato la vita! Milinkovic-Savic? Era fortissimo»
Jean Daniel Akpa Akpro, ex biancoceleste, ha ricordato i suoi trascorsi alla Lazio in un’intervista a “Gianlucadimarzio.com”
Intervistato da Gianlucadimarzio.com, Jean-Daniel Akpa Akpro ha ricordato i suoi trascorsi alla Lazio partendo dall’arrivo a Formello dopo l’esperienza all Salernitana:
«All’inizio non ci credevo. Mi chiamò il mio procuratore e mi disse che l’accordo era fatto. Il giorno dopo ero già a Roma. Entrare in uno spogliatoio con Immobile, Luis Alberto, Milinkovic-Savic e Reina è stato incredibile. Inzaghi ha avuto fiducia in me fin dal primo giorno e ho cercato di ripagarlo dando sempre tutto».
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La notte magica di Akpa Akpro in Champions League
Nel suo intervento il mediano ha rievocato la notte speciale del gol segnato in Champions League, un momento che ha segnato una svolta indelebile nel suo percorso professionale. Akpa Akpro ha confidato le sue emozioni:
«Non pensavo nemmeno di entrare. Poi il mister mi ha chiamato, Luis Alberto mi ha servito in profondità e Ciro ha avuto la lucidità di lasciarmi il pallone. Quel gol ha cambiato la mia vita: pochi mesi prima ero in Serie B, poi mi sono ritrovato a segnare in Champions League».
L’elogio di Akpa Akpro ai campioni incontrati
Guardando al passato, il giocatore si è soffermato sui grandi talenti con cui ha condiviso il campo a Formello. Akpa Akpro ha voluto dedicare un pensiero speciale a Sergej Milinkovic-Savic:
«Meritava di giocare nel Real Madrid o nel Barcellona. Era un centrocampista fortissimo».
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