Calciomercato
Calciomercato Lazio, Gattuso detta la linea! Brescianini in pole, Fabbian resta l’alternativa
Calciomercato Lazio, opzione Fabbian a centrocampo: Gattuso però spinge per avere subito Brescianini
Le strategie estive della Lazio accendono i riflettori sui rinforzi da regalare a centrocampo, riaprendo piste che ciclicamente tornano d’attualità. Tra i profili monitorati con maggiore attenzione dalla società biancoceleste figura da tempo quello di Giovanni Fabbian, accostato al club capitolino in quasi ogni sessione di trattative. Tuttavia, secondo quanto rivelato e riportato tra le pagine del quotidiano Il Messaggero, le preferenze tecniche all’interno dello staff spingono in un’altra direzione ben precisa in vista della nuova stagione sul campo.
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La concorrenza interna tra Giovanni Fabbian e Marco Brescianini
Nonostante il forte gradimento per il giovane centrocampista, la concorrenza all’interno della stessa squadra di appartenenza gioca un ruolo chiave nelle valutazioni della dirigenza. Nelle gerarchie tecniche stilate dall’allenatore della Lazio, Gennaro Gattuso, la priorità sembrerebbe orientata verso un altro elemento. Il tecnico calabrese avrebbe infatti espresso una preferenza netta per Marco Brescianini, attuale compagno di squadra di Giovanni Fabbian alla Fiorentina, considerato il profilo ideale per garantire dinamismo e qualità superiore al reparto nevralgico sul campo verde.
Le mosse della Lazio e il futuro di Giovanni Fabbian
La dirigenza biancoceleste si trova dunque a valutare attentamente quale strada percorrere per accontentare le richieste del proprio allenatore senza escludere sorprese dell’ultimo minuto. L’interesse per Giovanni Fabbian resta vivo nei radar del club, ma l’eventuale affondo decisivo dipenderà dalle reali opportunità di mercato e dalle valutazioni economiche legate al cartellino. Le prossime settimane saranno determinanti per capire se la Lazio deciderà di puntare con decisione su Marco Brescianini oppure se si apriranno nuovi scenari per portare l’altro centrocampista a vestire la maglia.
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