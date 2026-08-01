Lo stadio Flaminio tra i candidati per Euro 2032: la FIGC acquisisce i dossier

Lo stadio Flaminio rientra tra i 16 candidati per Euro 2032! La FIGC ha acquisito i dossier

Si continua a lavorare per arrivare preparati in vista degli Europei 2032. Nella notte si sono chiusi i termini per la presentazione della documentazione da parte degli impianti italiani in vista della manifestazione che l’Italia ospiterà insieme alla Turchia. La FIGC ha preso in carico i progetti inviati dai vari comuni per avviare le verifiche tecniche necessarie.

Ultimissime Lazio LIVE: suggestione Ivanovic! Vittoria contro l’Avellino: le parole di Gattuso

La lista degli stadi per Euro 2032

Come riporta La Gazzetta dello Sport, nell’elenco figurano 16 impianti distribuiti in 13 città. Tra le novità spicca la presenza del Flaminio di Roma, nonostante si registri un ritardo sui tempi di realizzazione, affiancato dall’Olimpico e dal futuro impianto di Pietralata. A Napoli si valuta sia il Maradona sia il nuovo impianto voluto da Aurelio De Laurentiis. Presenti anche le candidature di Bari, Bologna, Cagliari, Firenze, Genova, Lecce, Milano, Palermo, Salerno, Torino e Verona.

La nota della FIGC e il percorso verso la scelta per Euro 2032

Entro ottobre la federazione ridurrà la lista a soli cinque stadi ufficiali con relative riserve. La stessa FIGC ha formalizzato lo stato dei lavori attraverso un comunicato:

«In linea con le tempistiche previste dal processo di UEFA EURO 2032, entro il 31 luglio la FIGC ha acquisito i documenti da parte delle sedi interessate ai fini della verifica dei requisiti stabiliti dal massimo organismo calcistico continentale. 13 città con 16 stadi hanno presentato la loro documentazione, che sarà ora esaminata nell’ambito dell’istruttoria tecnica volta ad accertare il rispetto degli standard infrastrutturali, autorizzativi, finanziari e organizzativi richiesti per l’eleggibilità a ospitare la competizione. (…) Nelle prossime settimane, proseguirà il confronto con le realtà coinvolte per consolidare e perfezionare i dossier, in vista dell’individuazione delle sedi da sottoporre alla UEFA entro il 1° ottobre, secondo il calendario definito dal processo di selezione».