Nuovo rinforzo per la Lazio U17! Preso il difensore brasiliano Veridiano dal PAOK

Dal PAOK alla Lazio U17: arriva il difensore brasiliano Lucas Veridiano! Ecco le ultime novità

Il calciomercato della Lazio non si ferma alle trattative per la prima squadra, ma guarda con estrema attenzione anche al futuro del proprio settore giovanile. La dirigenza capitolina ha infatti chiuso e depositato in Lega un’operazione di grande prospettiva per rinforzare il proprio reparto arretrato con un profilo internazionale di altissimo livello. Come rivelato da Il Corriere dello Sport, il club ha tesserato ufficialmente il promettente difensore centrale Lucas Veridiano, classe 2010, prelevato direttamente dal PAOK Salonicco grazie al lavoro decisivo svolto da Amarildo.

Ultimissime Lazio LIVE: Suggestione Ivanovic! Le novità su Taylor

I dettagli dell’accordo e il percorso di Lucas Veridiano

Il giovane difensore, dotato di un triplo passaporto greco, americano e brasiliano, è sbarcato nella Capitale accompagnato dai genitori e dallo stesso Amarildo. Per il talentuoso centrale, la società ha depositato un contratto della durata di due anni nei registri ufficiali della Lega Serie A. Nelle prime fasi della sua avventura italiana, il ragazzo inizierà a farsi le ossa aggregandosi stabilmente con la formazione Under 17, ma le sue spiccate doti fisiche e tecniche lasciano presagire una rapida e meritata promozione futura anche nelle categorie Under 18 e Primavera.

🎧 Ascolta Lazio News 24! Non hai tempo di leggere? Ascolta il nostro podcast con le ultime notizie biancocelesti. Clicca qui!

Le prospettive future per Lucas Veridiano nella Lazio

L’investimento operato dalla Lazio testimonia la volontà precisa di anticipare la concorrenza internazionale per assicurarsi uno dei difensori più interessanti della sua generazione. La capacità di muoversi con tempismo sul mercato dei giovani rappresenta un punto di forza fondamentale per la programmazione sportiva del club. Ora per Lucas Veridiano è arrivato il momento di mettersi a disposizione dello staff tecnico e iniziare a sudare sul campo verde, pronto a ripagare la fiducia della società e a scalare rapidamente le gerarchie delle giovanili biancocelesti!