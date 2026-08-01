Motta già in forma campionato! L’ex Reggiana insidia Mandas per la titolarità

Edoardo Motta già in forma campionato! L’ex Reggiana insidia Mandas per una maglia da titolare in vista della nuova stagione

Nel terzo test amichevole estivo, la Lazio si è imposta a Formello con un pirotecnico 6-3 contro l’Avellino. Una vittoria tennistica che ha regalato spettacolo in attacco, ma che al contempo ha offerto indicazioni discordanti al tecnico Rino Gattuso, specialmente nel reparto arretrato e per quanto riguarda le gerarchie della porta biancoceleste.

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L’incertezza di Mandas nella porta della Lazio

La prestazione di Christos Mandas, schierato titolare contro la formazione guidata da Alessandro Nesta, ha sollevato più di qualche dubbio. Il portiere greco si è fatto sorprendere in avvio dalla rete di Di Maggio e ha mostrato insicurezza sia nei rinvii sia nei disimpegni con i piedi, condizionando l’inizio gara dei suoi prima della sostituzione nella ripresa.

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L’impatto di Motta sulle gerarchie biancocelesti

A rilevare il collega è stato l’ex Reggiana Edoardo Motta, resosi subito protagonista. Nonostante il gol subito al 74′ ad opera di Pandolfi sul filo del fuorigioco, l’estremo difensore si è distinto per due interventi provvidenziali sullo stesso attaccante irpino, salvando il risultato e dimostrando già un’ottima condizione fisica.

Il duello tra i pali in casa Lazio verso la stagione

La prova brillante del neoacquisto rischia di mettere seriamente in discussione la titolarità di Mandas, finora considerato il favorito numero uno per difendere i pali della compagine capitolina. Gattuso si trova ora a gestire un avvincente ballottaggio in vista dell’imminente inizio della nuova stagione.