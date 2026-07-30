Lazio Women, Longobardi: «Mi sento cresciuta! Ho voglia di segnare, sacrificarmi e aiutare»

Anna Longobardi, new entry della Lazio Women, si è presentata al popolo biancoceleste! Le dichiarazioni

Anna Longobardi è biancoceleste! La calciatrice si è presentata al popolo della Lazio Women direttamente dai microfoni del club. Di seguito trovate le sue parole:

ESPERIENZA ATLETICO MADRID – «La scorsa stagione vissuta all’Atletico Madrid è stata straordinaria sotto ogni aspetto, sia dal punto di vista sportivo sia umano. È stata un’esperienza che mi ha permesso di crescere molto, perché sono arrivata in un contesto completamente diverso. Sono felice del percorso fatto e voglio portare qui tutto quello che ho imparato durante quell’avventura».

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LAZIO – «Alla Lazio voglio trasmettere soprattutto la voglia di imparare, la disponibilità al sacrificio e la determinazione nel vivere al massimo questa grande opportunità. Sarà un’esperienza importante per la mia crescita. Ovviamente il mio obiettivo è anche fare gol. Mi considero un’attaccante che percepisce la porta, che ama giocare per la squadra, segnare, aiutare le compagne e mettersi sempre a disposizione».

SINGOLE – «Oggi ho avuto modo di parlare con Castiello, una persona che può aiutarmi molto anche dal punto di vista umano per ambientarmi meglio. Ha una grande esperienza sia sul campo sia in questo campionato e credo possa diventare un riferimento importante per me. Per quanto riguarda Visentin, spero che riusciremo a completarci e a dare il nostro contributo per aiutare la squadra a ottenere vittorie. È una giocatrice che apprezzo molto e sono convinta che potremo trovarci bene insieme in campo. Ho scelto il numero 17 perché lo porto anche tatuato e mi accompagna da diversi anni. È un numero a cui sono legata e che ha diversi significati personali, quindi sono molto felice di averlo scelto».