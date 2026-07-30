Noslin e Dia non sanno ancora quale sarà il looro futuro! Tutto passa da Gattuso

Tijjani Noslin e Boulaye Dia aspettano per sapere quale sarà la decisione di Gennaro Gattuso in vista della prossima stagione. Ecco cosa filtra

La Lazio ha bisogno di ritrovare quella continuità realizzativa che è mancata nelle ultime stagioni. Gennaro Gattuso attende rinforzi capaci di aumentare il peso offensivo della rosa e avrebbe ribadito alla dirigenza l’importanza di accelerare le operazioni. Nel frattempo, però, il tecnico continua a lavorare con i calciatori già a disposizione, cercando di valorizzare ogni elemento presente nel gruppo.

Durante il ritiro sarebbero arrivate indicazioni incoraggianti soprattutto da Boulaye Dia e Tijjani Noslin, apparsi in buone condizioni fisiche e particolarmente coinvolti nel lavoro quotidiano.

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Gattuso attende rinforzi per l’attacco

La richiesta di Gattuso appare chiara: la Lazio deve alzare il livello del reparto offensivo. Il tecnico vuole maggiori alternative, più profondità e soprattutto giocatori in grado di garantire un contributo significativo in zona gol.

Le difficoltà incontrate sul mercato hanno rallentato i programmi iniziali. Alcuni profili sono stati valutati troppo costosi, mentre altre trattative non hanno prodotto gli sviluppi sperati. Il tempo a disposizione resta comunque sufficiente per intervenire, ma la società dovrà cambiare passo per evitare di arrivare alle ultime settimane senza aver risolto le principali criticità.

Dia e Noslin mandano segnali positivi

In attesa di nuovi acquisti, Dia e Noslin stanno provando a sfruttare il ritiro per guadagnarsi la fiducia dell’allenatore. Entrambi avrebbero impressionato positivamente per l’impegno mostrato durante gli allenamenti e per la condizione atletica con cui si sono presentati alla ripresa.

Si tratta di segnali importanti per Gattuso, che pretende intensità e disponibilità al sacrificio da ogni componente della rosa. La buona volontà dei due attaccanti può rappresentare una base utile, soprattutto in questa fase della preparazione, nella quale il tecnico sta cercando di trasmettere rapidamente le proprie idee.

Resta però da capire se le risposte sul campo saranno sufficienti per modificare le strategie della società. La Lazio ha bisogno anche di maggiore incisività nelle partite e di numeri più consistenti sotto porta.

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Calciomercato Lazio, settimane decisive per la dirigenza

Le prossime settimane potrebbero quindi diventare determinanti. La Lazio dovrà valutare nuove opportunità, riaprire eventuali piste e trovare le risorse necessarie per consegnare a Gattuso una squadra più competitiva.

Nel frattempo, Dia e Noslin continuano a lavorare per dimostrare di poter essere parte della soluzione. Il loro atteggiamento è stato apprezzato, ma il mercato resta centrale: per ritrovare i gol perduti e affrontare la stagione con maggiori certezze serviranno risposte concrete anche dalla dirigenza.