Freeman si presenta alla Lazio Women: «Voglio crescere e conquistare la fiducia del gruppo»

Freeman, nuovo acquisto per la porta della Lazio Women, ha manifestato tutto il proprio entusiasmo in vista della sua nuova avventura

Leah Freeman è pronta a iniziare la propria esperienza con la Lazio Women. La nuova portiera biancoceleste si è presentata ai canali ufficiali del club, spiegando i motivi che l’hanno convinta a trasferirsi in Italia e gli obiettivi personali fissati per questa nuova tappa della carriera.

A incidere sulla scelta sono stati il progetto della società, l’attenzione riservata agli aspetti tecnici e l’ambizione mostrata dalla soceità capitolina per il futuro. Ecco il suo entusiasmo e la sua gioia condensate in un’unica intervista!

Ultimissime Lazio LIVE: gli aggiornamenti su Fullkrug e Cancellieri! Il rifiuto di Markmann

I motivi della scelta di Freeman di approdare alla Lazio Women

LA SCELTA DELLA LAZIO – «Ci sono stati diversi fattori che hanno contribuito a questa scelta. Prima di tutto, mi affascinava l’idea di giocare in Italia e di farlo nella Lazio. Penso che l’attenzione che viene data all’aspetto tecnico del gioco, unita all’importanza del duro lavoro e al continuo desiderio di migliorarsi, sia ciò che mi ha davvero attirata verso questo club. Inoltre sapere che la Società ha una visione chiara per il futuro, insieme all’ambizione di crescere e avere successo, ha inciso al 100% sulla mia decisione».

UNA NUOVA OCCASIONE DI CRESCITA – «Penso che sia un’altra occasione di crescita. A ogni livello della mia carriera, ho imparato tantissimo e tutte queste esperienze mi hanno portata fin qui. Sono davvero entusiasta di unirmi alla squadra, voglio conquistare la fiducia delle persone che mi circondano, continuare a lavorare duramente e crescere ancora».

IL PERCORSO IN AMERICA – «È difficile individuare un solo aspetto in cui sono migliorata davvero. Allenarsi ogni giorno insieme a giocatrici di altissimo livello, come è successo sia al Bay che a San Diego, ti porta a crescere sotto tanti punti di vista contemporaneamente. Però credo che uno degli aspetti in cui sono maturata di più sia la lettura del gioco: riuscire a interpretare le situazioni più velocemente, prendere decisioni in tempi rapidi e comunicare meglio in campo. Spero di continuare a farlo anche qui».

IL FASCINO DELL’ITALIA – «Credo che l’Italia si presenti da sola. È uno dei Paesi più belli del mondo. Mi ritengo davvero fortunata ad avere l’opportunità di giocare qui e sono molto grata di far parte della Lazio».

GLI ASPETTI DA MIGLIORARE – «Da portiere non ci si sente mai completamente soddisfatti e si può migliorare in ogni aspetto del proprio gioco. Ogni volta che scendi in campo, c’è qualcosa su cui lavorare perché nessuno è perfetto. È difficile indicare un solo elemento specifico, ma credo che uno dei miei obiettivi sia migliorare dal punto di vista tecnico, con i piedi, ampliare la mia prospettiva e diventare più rapida nel processo decisionale, così da gestire meglio la costruzione dal basso e completare con precisione tutti i passaggi. Voglio concentrarmi anche sulla cura di alcuni piccoli dettagli perché, nel ruolo di portiere, anche i particolari più minimi possono avere un impatto enorme».

L’OBIETTIVO USA – «Ripensando alla mia storia, giocare con la Nazionale maggiore è sempre stato un grandissimo sogno. Però, in questo momento, il mio obiettivo è concentrarmi sulla stagione, qui e ora, e dare tutto quello che posso per questo club. Spero che rappresenti un altro tassello del percorso e mi avvicini sempre di più a quel traguardo che ho sempre sognato».