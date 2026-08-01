Calciomercato
Cataldi spinge per il rinnovo: la svolta potrebbe arrivare a breve
Danilo Cataldi vuole legarsi ai colori biancocelesti e concludere la sua carriera alla Lazio. Svolta prevista a breve?
Il legame tra la Lazio e i suoi simboli romani resta indissolubile, e il mercato biancoceleste si accende intorno al futuro del suo centrocampista. La volontà di Danilo Cataldi è chiarissima: proseguire la sua avventura nella capitale e difendere i colori che ha sempre sostenuto fin da bambino.
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Il legame viscerale di Cataldi con la maglia
L’attaccamento ai colori biancocelesti rappresenta la bussola di questa trattativa. Il centrocampista romano non ha alcuna intenzione di valutare altre opzioni, confermando la priorità assoluta di vestire ancora la maglia dell’aquila. Una scelta d’amore che pesa fortemente sulle dinamiche societarie.
Vertice a Formello per il futuro di Danilo Cataldi
A fare il punto sulla situazione è il quotidiano Il Messaggero, che ha svelato i dettagli dei recenti contatti. Dopo un primo approccio andato in scena a giugno tra la dirigenza e l’agente Beppe Riso, le parti sono tornate a confrontarsi. L’occasione si è presentata durante il recente summit andato in scena nel centro sportivo di Formello.
Prolungamento vicino: intesa rapida per Cataldi
La trattativa potrebbe vivere un’accelerazione decisiva a breve. La totale sintonia tra le parti e il desiderio espresso dal calciatore spingono per una fumata bianca immediata. I tifosi attendono solo l’ufficialità per blindare uno dei punti di riferimento dello spogliatoio.
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