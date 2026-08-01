Artistico continua a segnare, ma il Modena prepara l’assalto: possibile svolta sul mercato

Gabriele Artistico è uno dei giocatori della Lazio per il quale ci sono più richieste! Diverse squadre di Serie B lo seguono e spunta anche il Modena

La Lazio continua a ricevere risposte incoraggianti durante la preparazione estiva. Tra i calciatori che stanno sfruttando meglio le occasioni concesse da Gennaro Gattuso c’è sicuramente Gabriele Artistico, nuovamente protagonista nell’amichevole disputata contro l’Avellino. L’attaccante ha trovato ancora una volta la via della rete, confermando il buon momento vissuto nel ritiro biancoceleste.

Le prestazioni del centravanti non sono passate inosservate allo staff tecnico, che continua a valutarlo attentamente prima di prendere una decisione definitiva sul suo futuro. Allo stesso tempo, però, aumentano le società interessate al giocatore. L’ultima ad aver chiesto informazioni sarebbe il Modena, club intenzionato a costruire una squadra particolarmente competitiva per il prossimo campionato di Serie B.

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Artistico, un altro gol davanti a Gattuso

Artistico sta cercando di convincere Gattuso attraverso il lavoro quotidiano e le risposte offerte durante le amichevoli. Il gol segnato contro l’Avellino rappresenta un altro segnale positivo per un attaccante desideroso di giocarsi le proprie possibilità in maglia biancoceleste.

Il tecnico della Lazio sta osservando con attenzione tutti gli elementi presenti nel gruppo, valutandone adattabilità, condizione fisica e capacità di inserirsi nel nuovo sistema di gioco. In questo contesto, la concretezza mostrata sotto porta potrebbe aiutare Artistico a guadagnare posizioni nelle gerarchie.

Artistico, il Modena chiede informazioni

L’ex attaccante dello Spezia continua a essere seguito da numerose formazioni di Serie B. Il Modena sarebbe l’ultima società ad aver manifestato un interesse concreto, avviando i primi contatti per comprendere i margini di un’eventuale operazione.

I canarini stanno lavorando per allestire una rosa in grado di competere nelle zone alte della classifica e considerano Artistico un possibile rinforzo per il reparto avanzato. Le sue caratteristiche, unite ai margini di crescita, lo rendono un profilo particolarmente appetibile per una squadra alla ricerca di nuovi gol.

Non è escluso che il club emiliano possa presentare un’offerta significativa per provare ad anticipare la concorrenza.

Artistico Lazio, una cessione può finanziare il mercato

L’eventuale partenza di Gabriele Artistico avrebbe anche un’importante valenza economica. La Lazio deve infatti operare sul mercato rispettando il principio del saldo zero, finanziando i nuovi acquisti attraverso le cessioni.

Una proposta importante da parte del Modena potrebbe quindi essere valutata con attenzione dalla dirigenza. Gli introiti ottenuti permetterebbero al club di intervenire in altri ruoli considerati prioritari da Gattuso, aumentando il margine di manovra nelle prossime settimane.

Il futuro dell’attaccante resta dunque in bilico tra la possibilità di continuare a convincere l’allenatore e quella di diventare una risorsa preziosa sul mercato. I gol segnati durante il ritiro stanno rafforzando la sua candidatura, ma allo stesso tempo ne aumentano il valore e l’interesse delle pretendenti.