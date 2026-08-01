La Lazio valuta le offerte per la cessione Nuno Tavares! Fissata la richiesta

Nuno Tavares non è incedibile per la Lazio, la quale ha deciso per quale cifra aprirà alla sua cessione. Tutte le novità sul giocatore portoghese

Il futuro di Nuno Tavares continua a rappresentare uno dei temi centrali del mercato della Lazio. Il club biancoceleste attende segnali concreti, soprattutto dall’estero, nella speranza che possano arrivare proposte capaci di aprire una vera trattativa per la cessione dell’esterno portoghese.

Secondo quanto riportato da Il Messaggero, la società sarebbe disponibile ad ascoltare offerte con una base iniziale di circa 20 milioni di euro. Una valutazione che potrebbe essere successivamente limata nel corso dei negoziati, qualora una squadra decidesse di manifestare un interesse concreto per il giocatore.

Nuno Tavares, attese offerte dall’estero

La Lazio resta in attesa di capire quali scenari possano aprirsi per Nuno Tavares. Al momento non risultano proposte ufficiali, ma la speranza della dirigenza è che il mercato internazionale possa muoversi nelle prossime settimane.

L’esterno portoghese possiede caratteristiche atletiche e offensive che potrebbero attirare diversi club stranieri. La società biancoceleste, però, non intende procedere a una cessione a condizioni poco vantaggiose e avrebbe fissato una richiesta iniziale importante.

La cifra di 20 milioni di euro rappresenterebbe il punto di partenza per eventuali discussioni. Non si tratterebbe necessariamente di una valutazione rigida, considerando che la Lazio potrebbe accettare di rivedere le proprie pretese durante una trattativa concreta.

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Nuno Tavares, la cessione può finanziare il mercato

Un’eventuale partenza di Nuno Tavares avrebbe un peso rilevante anche sulle strategie in entrata. La Lazio deve infatti trovare risorse attraverso le operazioni in uscita, soprattutto in una sessione nella quale la società è chiamata a mantenere particolare attenzione agli equilibri economici.

Una cessione vicina alla valutazione indicata garantirebbe alla dirigenza un margine importante per intervenire su altri ruoli della rosa. Il ricavato potrebbe essere utilizzato per completare la squadra secondo le indicazioni di Gattuso, aumentando le possibilità di chiudere nuovi innesti.

Nuno Tavares, Pedraza scala le gerarchie

A rendere ancora più incerto il futuro di Nuno Tavares è il buon rendimento mostrato da Alfonso Pedraza. Il nuovo esterno biancoceleste sta dimostrando il proprio valore durante il ritiro e sembra essersi inserito rapidamente nei meccanismi richiesti dall’allenatore.

Le sue prestazioni avrebbero permesso allo spagnolo di scalare le gerarchie sulla corsia sinistra, aumentando la concorrenza in un ruolo che adesso offre più soluzioni. La presenza di Pedraza potrebbe quindi convincere la Lazio a valutare con maggiore apertura la cessione del portoghese.

Gattuso dovrà comunque continuare a osservare entrambi durante gli allenamenti e le prossime amichevoli, prima di definire in modo definitivo le priorità tecniche.

Le prossime settimane potrebbero chiarire se esistano davvero le condizioni per una separazione. La Lazio aspetta offerte, mentre Nuno Tavares continua a lavorare con il gruppo in attesa di conoscere il proprio destino.