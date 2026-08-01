Gattuso ottiene risposte importanti dopo l’amichevole: il centrocampo risponde presente

Gattuso ha ottenuto risposte importanti dal centrocampo dopo l’amichevole giocata oggi contro l’Avellino

Nel terzo test amichevole estivo, la Lazio supera l’Avellino con un pirotecnico 6-3 sul campo di Formello. Al di là del punteggio tennistico, la partita ha offerto indicazioni fondamentali alla dirigenza e al tecnico Rino Gattuso, specialmente in una zona di campo in cui gli interventi sul mercato faticano ancora a concretizzarsi.

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L’impatto dei giovani

Tra i protagonisti si sono distinti Fisayo Dele-Bashiru, autore di una prova di grande sostanza, e Reda Belahyane, capace di sbloccare la ripresa dopo appena due minuti con una splendida iniziativa personale conclusa battendo Antony Iannarilli. Notevoli anche gli spunti del giovane Adrian Przyborek, schierato con personalità da Gattuso al centro del reparto.

La risposta di Taylor

I riflettori erano puntati soprattutto su Kenneth Taylor, reduce da recenti dissidi in allenamento con l’allenatore. L’olandese, finito da tempo nei radar della Juventus, ha spazzato via le tensioni con un ingresso in campo eccellente: dopo diverse occasioni create, ha incoronato la prestazione trovando la rete personale proprio nel finale di gara.

Le mosse future per completare il centrocampo

Nonostante la pioggia di gol e le risposte positive degli interpreti odierni, il reparto mediano resta un cantiere aperto. Le buone notizie arrivate da Formello regalano serenità nell’immediato, ma la società dovrà accelerare sul mercato per regalare a Gattuso la rosa definitiva in vista della stagione.