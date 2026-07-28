Mukasa si presenta: «La Lazio Women è un’opportunità straordinaria! L’obiettivo è l’accesso alla Champions»

Angel Mukasa, nuovo portiere della Lazio Women, si è presentata ai canali ufficiali del club trattando diverse tematiche. Le dichiarazioni

La Lazio Women continua la sua campagna di rafforzamento in vista della nuova stagione e tra i volti nuovi spicca Angel Mukasa. Il nuovo portiere biancoceleste si è presentata ai microfoni di Lazio Tv Style trattando diverse tematiche:

SCELTA LAZIO – «Entrare a far parte della Lazio rappresenta per me un’opportunità straordinaria, trattandosi di una delle società più prestigiose del panorama calcistico italiano. Condivido appieno la filosofia di gioco del club e sono entusiasta di immergermi in questo nuovo contesto lavorativo. Sono certa che un ambiente di questo livello sarà fondamentale per la mia maturazione, sia sul piano umano sia su quello agonistico».

ESPERIENZA IN TURCHIA – «Il periodo trascorso nel campionato turco è stato estremamente formativo. Questa tappa mi ha permesso di conoscermi meglio, aiutandomi a evolvere sia come individuo sia nel ruolo di portiere. Oggi torno con un bagaglio d’esperienza significativo, che intendo mettere subito a disposizione delle mie compagne per contribuire alla crescita del gruppo».

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CHAMPIONS E CONSAPEVOLEZZA NEI PROPRI MEZZI – «Giocare nella massima competizione europea è stato un passaggio cruciale per la mia carriera. Confrontarmi con i club più forti del continente mi ha dimostrato di poter stare a certi livelli, infondendomi una profonda fiducia nelle mie qualità. Quell’esperienza mi ha regalato la consapevolezza e la sicurezza necessarie per affrontare qualsiasi sfida».

CRESCITA PERSONALE E OBIETTIVI – «In questo momento della mia carriera, la Lazio costituisce la scelta ideale. Il mio scopo è continuare a migliorare giorno dopo giorno, di pari passo con i risultati del gruppo. Qui ho trovato un contesto altamente professionale, perfetto per stimolare sia me sia la squadra a dare costantemente il cento per cento».

CARATTERISTICHE – «Tra i miei punti di forza principali ci sono senz’altro l’impostazione dal basso con i piedi e la visione tattica nel leggere le situazioni di gioco, oltre naturalmente all’efficacia tra i pali. Per quanto riguarda gli aspetti da affinare, vorrei lavorare molto sulla leadership in campo e sulla lucidità nel prendere la decisione giusta nei momenti più critici del match».

AMBIZIONI E TRAGUARDI STAGIONALI – «Non mi pongo limiti o traguardi personali prefissati: la mia priorità è lavorare sodo quotidianamente per spingere la squadra il più in alto possibile. Se devo indicare un grande traguardo collettivo per questa stagione, è senza dubbio quello di conquistare la qualificazione alla prossima Champions League».

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