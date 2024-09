Agostinelli: «La Lazio ha fatto MEGLIO della Fiorentina. Pronostico? Ecco COME andrà»

Andrea Agostinelli, ex centrocampista biancoceleste, ha parlato così in vista di Fiorentina Lazio di domenica

A Radio Firenze Viola, Andrea Agostinelli ha parlato così in vista del match tra Fiorentina e Lazio.

LE PAROLE – «È una sfida aperta a tutti i risultati. La Fiorentina ora però deve capire il momento, tre punti in quattro gare iniziano a essere pochi. Ma mi rendo conto che con un allenatore nuovo e metà rosa nuova ci vuole più pazienza. Sono sette punti contro quattro. Non azzarderei giudizi definitivi, ma sicuramente in quattro gare la Lazio ha fatto meglio della Fiorentina. La rosa dei viola però, lo vedremo tra 5-6 partite, non è da questa posizione. Deve stare assolutamente tra le prime dieci per i giocatori che ha a disposizione, non può navigare al quattordicesimo posto».