Adinolfi difende Lotito: «Agli amici laziali: perché ce l’avete così tanto con il presidente?»

Adinolfi ha espresso la propria posizione in merito alla contestazione dei tifosi della Lazio: le sue parole sulla scelta dei supporters biancocelesti

Attraverso un post pubblicato su Facebook, il giornalista Mario Adinolfi ha commentato la contestazione dei tifosi della Lazio contro il presidente Claudio Lotito, intervenendo nel dibattito che da settimane anima l’ambiente biancoceleste. Adinolfi ha sottolineato i risultati ottenuti dal numero uno del club in oltre vent’anni di presidenza e ha rivolto un appello ai sostenitori, invitandoli a riflettere sulle conseguenze della protesta in corso.

«Una cosa devo in tutta sincerità chiedere agli amici laziali: perché ce l’avete così tanto con il presidente Lotito che nei 22 anni in cui è stato presidente, dopo le 4 società top (Juve, Inter, Milan e Napoli) ha portato la Lazio a essere la quinta squadra italiana per titoli vinti (6 complessivi, tre Supercoppe e tre Coppe Italia una delle quali “in faccia” ai rivali della Roma)? Perché boicottare la campagna abbonamenti, lasciare vuoto lo stadio, danneggiare la squadra e anche le famiglie con bambini che non potranno andare all’Olimpico ad affezionarsi ai loro colori? Mi sembra totale autolesionismo visto che la Lazio persino quest’anno in quel clima di odioso gelo si è issata fino alla finale di Coppa Italia».

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Adinolfi supporta il presidente Lotito: i risultati e i riconoscimenti

Il giornalista evidenzia come Lotito abbia conseguito risultati importanti nella gestione del club, collocando la Lazio tra le prime cinque squadre italiane per titoli conquistati. Nonostante le critiche dei tifosi, Adinolfi sottolinea che i successi sportivi includono tre Supercoppe italiane e tre Coppe Italia, con una vittoria significativa contro la Roma.

Adinolfi pone l’accento sugli effetti della protesta dei tifosi: il boicottaggio degli abbonamenti e la mancata presenza allo Stadio Olimpico rischiano di penalizzare la squadra e le famiglie dei giovani sostenitori, privandoli dell’esperienza diretta del tifo e della vicinanza ai colori biancocelesti. Il commento del giornalista invita a considerare l’impatto reale delle contestazioni sul club e sulla comunità dei tifosi.

L’appello alla riflessione ai tifosi

Con il suo post, Mario Adinolfi chiede ai tifosi della Lazio di bilanciare il dissenso con la considerazione dei risultati conseguiti e delle prospettive future. L’appello mira a riportare la riflessione sulle conseguenze pratiche della protesta, sottolineando l’importanza di sostenere la squadra pur esprimendo critiche verso la gestione societaria.