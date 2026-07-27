Si arena la pista Kennedy? Fabiani guarda in Gran Bretagna: tre nomi in lizza

Ci sono delle difficoltà per arrivare a Kennedy, Fabiani guarda in Gran Bretagna e valuta tre nuovi profili. I dettagli

Il calciomercato della Lazio entra in una fase cruciale per il completamento del reparto offensivo. Dopo i recenti contatti, la dirigenza biancoceleste è costretta a rivedere i propri piani per l’attacco: la pista che portava al talento brasiliano John Kennedy si è infatti bruscamente raffreddata, spingendo il club capitolino a virare con decisione su nuovi obiettivi strategici.

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Calciomercato Lazio, si allontana Kennedy: le cifre del distacco

La Fluminense, società proprietaria del cartellino del centravanti classe 2002, continua a sparare alto: la valutazione del giocatore oscilla infatti tra i 10 e i 12 milioni di euro. Il club biancoceleste, dal canto suo, ha fissato un tetto massimo di spesa attorno agli 8 milioni e non intende partecipare a un’asta al rialzo. Per questo motivo, le parti si sono allontanate e l’operazione è stata momentaneamente accantonata dai vertici di Formello.

La strategia per l’attacco: la Lazio guarda in Championship e League One

Il club biancoceleste non cambia però identikit per il nuovo bomber: la priorità resta un centravanti giovane, dotato di ampi margini di crescita e di una forte futura rivendibilità. Come riporta Il Corriere della Sera, gli osservatori biancocelesti stanno setacciando con attenzione il mercato inglese, concentrandosi in particolare su Championship e League One, tornei considerati veri e propri serbatoi di talenti pronti al grande salto.

Calciomercato Lazio, i nomi sul taccuino: da Dom Ballard ad Ante Crnac

Tra i profili in cima alla lista spicca il nome di Dom Ballard, bomber 21enne del Leyton Orient reduce da una stagione straordinaria da capocannoniere in League One con ben 23 reti all’attivo. Restano sotto la lente d’ingrandimento anche l’interessante Damion Downs, 22 anni di proprietà del Southampton reduce da un’esperienza formativa in Germania all’Amburgo, e il promettente Ante Crnac, attaccante classe 2002 attualmente in forza al Norwich.