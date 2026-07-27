Romagnoli e Lazio sempre più lontani: rescissione in vista? Il punto

Dopo il mancato trasferimento all’Al Sadd resta in bilico il futuro di Alessio Romagnoli alla Lazio. Rescissione in vista?

L’ultima amichevole disputata dalla Lazio contro la Flaminia Civita Castellana ha lasciato in eredità importanti spunti di riflessione per la dirigenza biancoceleste. Oltre alle assenze di Patric, Furlanetto e Cataldi, a fare rumore è soprattutto l’esclusione eccellente di Alessio Romagnoli, non infortunato ma al centro di un vero e proprio intrigo di mercato.

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Calciomercato Lazio, il rebus Romagnoli dopo il mancato approdo all’Al-Sadd

Il futuro del difensore centrale si è trasformato in un gigantesco rebus per la società. Proprio dopo il mancato approdo all’Al-Sadd, che sembrava ormai a un passo dal concretizzarsi poche settimane fa prima dell’improvviso dietrofront, il giocatore era tornato ad allenarsi regolarmente nel ritiro biancoceleste. Tuttavia, la sua mancata convocazione nell’ultimo test pre-campionato ha riacceso immediatamente il campanello d’allarme, confermando una querelle tutt’altro che risolta.

Il futuro di Romagnoli alla Lazio: l’indiscrezione de Il Messaggero

Quale sarà il destino dell’ex capitano del Milan? A svelare un retroscena clamoroso è l’edizione odierna de Il Messaggero. Secondo il quotidiano, infatti, la società capitolina starebbe valutando seriamente la strada della rescissione consensuale del contratto. Una soluzione drastica ma funzionale, che permetterebbe al club di alleggerire sensibilmente il monte ingaggi, risparmiando ben 7 milioni di euro lordi.

Romagnoli e la Lazio al bivio: permanenza o separazione immediata?

Le parti si trovano ora di fronte a un bivio decisivo per il prosieguo della stagione. Resta da capire se il difensore deciderà di rimanere nella Capitale fino alla naturale scadenza del suo accordo o se si farà di tutto per formalizzare una separazione immediata in questa sessione di mercato. L’assenza di ieri rappresenta un segnale inequivocabile: i prossimi giorni saranno determinanti per scrivere la parola fine sulla vicenda.