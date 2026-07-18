Lazio Women scatenata: dopo Fördős ufficiale anche Roddar! Il comunicato

Lazio Women, mercato da applausi: dopo Beatrix Fördős ecco Julia Roddar per Grassadonia. La nota della società

La Lazio Women continua a rinforzare la rosa di mister Gianluca Grassadonia con importanti innesti. Dopo l’annuncio di Beatrix Fördős, il club ha ufficializzato anche l’arrivo di Julia Roddar, centrocampista classe 1992, tramite una nota ufficiale. I due acquisti rappresentano un mercato di qualità per le biancocelesti, che puntano a migliorare profondamente la squadra in vista della prossima stagione. Ambedue saranno a disposizione del tecnico per incrementare esperienza, tecnica e competitività del gruppo. Di seguito la nota della società:

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COMUNICATO – «La S.S. Lazio Women 2015 A.R.L. annuncia che Julia Roddar è una nuova calciatrice biancoceleste.

Centrocampista classe 1992 è reduce dall’esperienza con il London City Lionesses, club con cui ha militato nella massima serie inglese collezionando tredici presenze. Nella lunga carriera Roddar ha vestito le maglie, tra le altre, di Goteborg e Hammarby, conquistando due campionati svedesi, e dei Washington Spirit disputando la NWSL statunitense.

Nel palmares della svedese spiccano il bronzo conquistato ai Mondiali 2019 e la medaglia d’argento ottenuta alle Olimpiadi di Tokyo 2020.

Benvenuta Julia!».