Markmann Lazio, si chiude in settimana per il difensore? Cosa filtra

Markmann Lazio, il club biancoceleste è in fase avanzata nella trattativa per il difensore. Si chiude in settimana?

Il calciomercato della Lazio entra in una fase delicata. Il tecnico Rino Gattuso attende con urgenza un sostituto di peso per colmare il vuoto lasciato dall’addio di Gila, ma nel frattempo la dirigenza biancoceleste stringe i tempi per chiudere un importante colpo di prospettiva in arrivo dal Nord Europa.

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Calciomercato Lazio, trattativa calda per Markmann: le cifre dell’affare

La prossima operazione destinata alla chiusura porta al nome di Markmann, difensore centrale di proprietà del Nordsjælland. La trattativa è caldissima e la società proverà a definire l’accordo definitivo già in settimana. La richiesta del club danese si attesta sui 7 milioni di euro comprensivi di bonus, mentre l’offerta biancoceleste è ferma a quota 5 milioni con i bonus. Un investimento economico di rilievo per un ragazzo con il contratto in scadenza nel 2027.

Markmann alla Lazio: l’esclusione in campionato è un segnale decisivo?

Un forte indizio di mercato è arrivato direttamente dal campo: Markmann non è stato convocato per l’esordio stagionale in campionato della sua squadra. Ufficialmente l’assenza è legata a lievi fastidi fisici, ma per molti rappresenta il segnale di una svolta imminente. Il difensore ha collezionato fin qui solo 38 partite con il Nordsjælland dopo il recente salto in prima squadra, eppure il club biancoceleste è pienamente convinta delle sue qualità tecniche e del suo potenziale.