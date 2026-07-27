Lazio Avellino cambia sede: amichevole a porte chiuse a Formello, ecco dove seguirla

Lazio Avellino si giocherà sul campo centrale del Training Center. Noi vi riporteremo in tempo reale formazioni ufficiali, cronaca e tabellino

Cambia il programma dell’amichevole tra Lazio e Avellino, prevista per sabato 1° agosto alle ore 11:00. Attraverso una comunicazione ufficiale, la società biancoceleste ha reso noto che la partita non verrà disputata allo stadio Mirko Fersini, come inizialmente previsto, ma sul campo centrale del Training Center di Formello.

La decisione è stata presa a causa dei lavori attualmente in corso sul manto erboso dell’impianto che ospita abitualmente le partite della formazione Primavera. Il cambio di sede comporterà anche un’altra importante novità per i sostenitori: il test contro la squadra irpina si disputerà a porte chiuse e, di conseguenza, non sarà possibile assistere alla gara direttamente dalle tribune.

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L’appuntamento rappresenterà comunque una tappa significativa nella preparazione estiva della formazione allenata da Gennaro Gattuso, chiamato a verificare la crescita della squadra e le risposte dei giocatori dopo le prime settimane di lavoro.

Lazio Avellino a porte chiuse: la decisione del club

La Lazio ha dovuto modificare l’organizzazione della partita per consentire il regolare svolgimento degli interventi sul terreno di gioco del Fersini. La gara verrà quindi trasferita sul campo centrale del centro sportivo biancoceleste, una struttura non predisposta per accogliere il pubblico in occasione dell’amichevole.

I tifosi non potranno raggiungere Formello per seguire la squadra, ma avranno comunque diverse possibilità per assistere al confronto. Il club ha infatti organizzato una copertura molto ampia dell’evento, permettendo ai sostenitori di seguire il test attraverso differenti piattaforme.

Lazio-Avellino, dove vedere la diretta streaming

La sfida sarà trasmessa in diretta streaming sul sito ufficiale del club e sull’applicazione della S.S. Lazio. Il match sarà visibile anche sul canale YouTube ufficiale del club, oltre che sulle piattaforme di DAZN e Sportitalia.

Lazio-Avellino, copertura completa su LazioNews24

Anche noi di LazioNews24 seguirermo in tempo reale l’amichevole di Formello. Prima del calcio d’inizio saranno pubblicate le formazioni ufficiali scelte dai due allenatori, mentre durante il confronto verranno riportati tutti gli aggiornamenti attraverso la cronaca della gara.

Al termine del match sarà inoltre disponibile il tabellino completo, con marcatori, sostituzioni e principali episodi dell’incontro. Il test consentirà a Gattuso di valutare la condizione atletica dei suoi giocatori e di continuare a lavorare sugli automatismi tattici in vista dei prossimi impegni.

Lazio-Avellino, nuovo esame per la squadra di Gattuso

Nonostante l’assenza di pubblico, la gara contro l’Avellino rappresenterà un passaggio utile per comprendere i progressi compiuti dalla Lazio. Lo staff tecnico potrà distribuire il minutaggio, osservare i nuovi equilibri della squadra e verificare le condizioni degli elementi reduci da problemi fisici.

L’appuntamento resta fissato per sabato 1° agosto alle ore 11:00. Cambia soltanto la sede: niente stadio Mirko Fersini, con il confronto trasferito sul campo centrale del Training Center di Formello e disputato rigorosamente a porte chiuse.