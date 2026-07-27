Gimenez resta il sogno ma si cercano alternative in attacco: rispunta la pista Broja

Gimenez resta il sogno principale della Lazio alla ricerca di una punta di spessore, ma si valutano le alternative: rispunta la pista Broja

Il calciomercato della Lazio entra in una fase cruciale. Nonostante le ottime risposte arrivate dal ritiro estivo, con il positivo impatto del giovane Gabriele Artistico e il ritrovato fiuto del gol di Ratkov a segno nell’amichevole contro la Flaminia, la dirigenza biancoceleste lavora senza sosta per regalare a mister Rino Gattuso un centravanti di spessore e di caratura internazionale.

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Calciomercato Lazio, le alternative in attacco e il ritorno di Broja

Come riportato dall’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, l’obiettivo numero uno per il reparto offensivo resta Gimenez, ma la trattativa con il Milan appare in netta salita e con tempi di attesa decisamente troppo lunghi. Restano vive le piste italiane che portano a Piccoli e Pinamonti, oltre a quella per il brasiliano Kennedy. Tuttavia, nelle ultime ore è tornato prepotentemente di moda il profilo di Armando Broja.

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Broja alla Lazio: la formula del Burnley e i costi dell’affare

L’ex attaccante del Chelsea, oggi di proprietà del Burnley, rappresenta una vera e propria occasione d’oro per il mercato biancoceleste. Il club inglese ha infatti aperto alla cessione in prestito senza obbligo di riscatto, una formula vantaggiosa che garantisce ai biancocelesti costi contenuti e rischi ridotti. Un’opportunità low-cost che potrebbe elevare notevolmente il peso offensivo e il tasso tecnico della rosa.

Il gradimento di Broja per l’Italia: le valutazioni di Gattuso

L’operazione potrebbe subire una decisiva accelerata grazie alla volontà del centravanti albanese: Broja sarebbe infatti entusiasta di trasferirsi in Italia e cimentarsi con la Serie A. La palla passa ora a Gattuso e ai vertici capitolini, chiamati a riflettere attentamente e a decidere se affondare il colpo per il nuovo bomber.