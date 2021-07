Ad Auronzo è Sarri mania. Tifosi in delirio e giocatori stregati

Procede spedito e con successo il ritiro della Lazio ad Auronzo di Cadore. La scena è quasi tutta per Maurizio Sarri

Si prevedono presenze da record per la Lazio ad Auronzo di Cadore. Il merito è ovviamente di Maurizio Sarri, autentico uomo copertina di questo ritiro.

Il Corriere dello Sport dà risalto alla figura del Comandante in relazione a questi primi giorni sotto le Tre Cime di Lavaredo. I giocatori sono stregati dai nuovi metodi del tecnico toscano, che segue in prima linea le seduta senza delegare: una boccata d’aria fresca dopo la gestione Inzaghi. Sugli spalti in 400 seguono i biancocelesti, ma i numeri sono destinati a salire. Si prevede un picco di 14mila tifosi, il boom ci sarà in questo weekend. Numeri che potrebbero superare quelli del 2013, quando la Lazio aveva vinto la Coppa Italia e in 12mila si erano recati a sostenere la squadra in ritiro.