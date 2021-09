Acerbi, un po’ di relax prima del Cagliari: «Scarico in acqua» – FOTO

Preparazione un po’ particolare per Francesco Acerbi in vista di Lazio Cagliari: ecco il suo post sui social

A circa 24 ore da Lazio Cagliari, match valido per la quarta giornata di campionato, Francesco Acerbi va alla ricerca della concentrazione giusta in un modo forse un po’ particolare e originale.

«Scarico in acqua», questo quanto scritto dal difensore dei biancocelesti sul suo profilo Instagram. Una didascalia che accompagna un suo scatto in piscina. L’ex Sassuolo cerca la concentrazione in vista del match di domani, dove anche lui vuole riscattarsi.