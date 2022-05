Acerbi, festa per lui negli spogliatoi: il gol vittoria come toccasana

Francesco Acerbi segna il gol decisivo in Spezia-Lazio e si è preso definitivamente la copertina: cos’è successo negli spogliatoi?

Un gol per prendersi la scena e che vale tre punti a dir poco pesanti. Acerbi è il match winner in Spezia-Lazio e per lui questa rete è una sorta di toccasana in un momento per lui complicato.

Ed ecco che, secondo quanto raccontato da Il Corriere dello Sport, negli spogliatoi ci sarebbe stata per lui una grandissima accoglienza. Infatti il Leone è rientrato nello spogliatoio per ultimo dopo aver completato le interviste ed è stato festeggiato e coccolato dai suoi compagni di squadra. Un bel gesto e una vera e propria dimostrazione d’affetto.