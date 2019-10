Acerbi durante la visita al Bambin Gesù: «Non vado via finchè non finisco il giro»

Il bel gesto di Francesco Acerbi, durante la visita della Nazionale all’Ospedale Pediatrico Bambino Gesù

Il cuore grande di Acerbi. Il difensore della Lazio è sempre in prima linea per il sociale e giovedì, durante la visita della Nazionale all’Ospedale Pediatrico Bambino Gesù, ne ha dato prova ancora una volta. Il Leone, infatti, sollecitato ad andare via per raggiungere i compagni già sulle navette, ha risposto: «Non mi importa, possono anche andare, io prendo un taxi, ma finché non finisco il giro non me ne vado». A rivelarlo è stato un tweet di Alessandro Iapino, responsabile Ufficio Stampa e Coordinamento Editoriale della struttura.