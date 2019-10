Formello: Lazio, 4-0 contro la Primavera. Jony e Moro tra i migliori – VIDEO

Amichevole con la Primavera per la Lazio di Inzaghi. A rubare le attenzioni dei presenti, però, è Raul Moro: l’ex Barca della squadra di Menichini

Mattinata in famiglia per la Lazio: la squadra di Inzaghi ha sfidato la Primavera di Menichini. Il tabellino finale dice 4-0 per i grandi, a segno: Adekanye, Cataldi, Jony e Raul Moro. Proprio quest’ultimo ha rubato le attenzioni dei presenti con un primo tempo ad altissimi livelli, 70 minuti di gioco impreziositi dalla rete siglata tra le fila della rosa maggiore.

Anche in amichevole, il tecnico piacentino ha scelto il 3-5-2: Guerrieri in porta, difesa inedita con Radu, Leiva e Patric, a centrocampo Lazzari, Cataldi, Parolo, Milinkovic e Lulic, Adekanye e Caicedo a trainare il reparto avanzato.

Bella prestazione anche per Jony che, partito con la Primavera, ha concretizzato una punizione conquistata da Lazzari.