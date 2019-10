La nazionale italiana di calcio, questo pomeriggio si è recata all’ospedale pediatrico Bambino Gesù di Roma

Ricorre quest’anno il 150esimo anniversario della nascita dell’Ospedale pediatrico Bambino Gesù di Roma, il più longevo di tutta Europa. Per l’occasione, si è recata sul luogo la nazionale italiana di calcio, che proprio sabato scenderà in campo all’Olimpico. Mancini e i suoi ragazzi hanno visitato i padiglioni e si sono concessi ai bambini meno fortunati ricoverati in ospedali. La squadra ha ricevuto una maglia da indossare nel riscaldamento contro la Grecia. Presenti ovviamente anche i laziali Francesco Acerbi e Ciro Immobile.