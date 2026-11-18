Andrea Abodi torna sul tema della multiproprietà nel calcio italiano e prende posizione sul divieto previsto dalla FIGC. Le dichiarazioni del ministro interessano da vicino Lotito e la situazione della Reggina

Il tema della multiproprietà nel calcio italiano torna al centro del dibattito e coinvolge direttamente anche la Lazio di Claudio Lotito. A intervenire sulla questione è stato Andrea Abodi, ministro per lo Sport e i Giovani, che a margine dell’RCS Sport Industry Talk, svoltosi a Milano mercoledì 18 novembre, ha ribadito la propria posizione favorevole al mantenimento dell’attuale normativa federale. Una presa di posizione particolarmente significativa alla luce della situazione che riguarda la Lazio e la Reggina, società attualmente militante in Serie D e legata alla famiglia Lotito. Il ministro ha spiegato di non aver avuto confronti con Giovanni Malagò e Adriano Galliani sull’argomento, riconoscendo comunque la necessità di comprendere le motivazioni di chi sostiene una possibile revisione delle regole.

Abodi prende posizione sulla multiproprietà: le parole del ministro

Intervenuto durante l’evento organizzato da RCS, Andrea Abodi ha affrontato il tema delle norme che regolano la possibilità di controllare più società calcistiche. Il ministro ha confermato il proprio orientamento favorevole alla disciplina attualmente in vigore, precisando però di voler ascoltare anche le ragioni di chi ne chiede il superamento.

SULLA MULTIPROPRIETÀ E IL CONFRONTO CON MALAGÒ E GALLIANI – «Multiproprietà? Non ho parlato con nessuno dei due (Malagò e Galliani, ndr.) e non so quale sia il pensiero. Mi sono espresso favorevolmente a proposito della conferma di una norma che c’è, poi bisognerà capire le ragioni di chi vuole superarla e abrogarla».

Una posizione che lascia spazio al confronto, senza modificare il giudizio di fondo del ministro sulla necessità di tutelare l’indipendenza delle società.

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Abodi difende la regolarità del campionato: «La multiproprietà può creare equivoci»

Nel corso del proprio intervento, Abodi ha approfondito le ragioni alla base della sua posizione. Il ministro ritiene che il controllo di più società possa alimentare dubbi sulla regolarità delle competizioni, soprattutto quando gli interessi sportivi dei club potrebbero entrare in conflitto.

SULLA TUTELA DELLE COMPETIZIONI – «Per il rispetto da garantire alle comunità sportive e verso la regolarità della competizione, sia opportuno confermare la norma esistente, fatta dalla FIGC perché la multiproprietà può creare equivoci e l’idea nella testa dei tifosi che non sempre un club voglia raggiungere il risultato migliore».

Il ragionamento riguarda soprattutto la fiducia dei sostenitori nella piena autonomia delle decisioni sportive. Per Abodi, ogni società deve poter perseguire i propri obiettivi senza che sorgano dubbi legati alla presenza di interessi proprietari comuni.

Lazio, il caso Lotito-Reggina: perché la multiproprietà è un tema delicato

Le dichiarazioni del ministro interessano da vicino Claudio Lotito, al centro del dibattito sulla situazione proprietaria della Lazio e della Reggina. Il club calabrese milita attualmente in Serie D, circostanza che rende la sua posizione differente rispetto a quella delle società professionistiche.

Secondo quanto previsto dall’articolo 16-bis delle Norme organizzative interne della FIGC, il divieto di controllo multiplo riguarda infatti le società partecipanti ai campionati professionistici. La questione potrebbe quindi diventare particolarmente rilevante nell’eventualità di una promozione della Reggina in Serie C.

Lo stesso Lotito, intervenuto il 15 novembre dopo la partita della Reggina contro il Sambiase, aveva spiegato che l’investimento nella società amaranto è riconducibile al figlio e che i fondi utilizzati sono distinti da quelli della Lazio. Il presidente aveva inoltre espresso la necessità di valutare una modifica della normativa sulle multiproprietà. Una posizione che evidenzia una differenza di vedute rispetto all’orientamento manifestato da Abodi.