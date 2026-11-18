Angelo Fabiani segue con interesse Noa Lang del Napoli: l’esterno olandese potrebbe diventare un’alternativa a Zaccagni. Dribbling, velocità e imprevedibilità sono le sue armi migliori, ma ci sono due ostacoli da superare

Il calciomercato Lazio entra nel vivo delle valutazioni in vista della sessione invernale e tra i nomi accostati ai biancocelesti spunta quello di Noa Lang. L’esterno offensivo olandese, attualmente in forza al Napoli, rappresenterebbe un possibile rinforzo per la squadra di Gennaro Gattuso, soprattutto per aggiungere qualità e imprevedibilità sulla corsia sinistra. Secondo le ultime indiscrezioni, il direttore sportivo Angelo Fabiani starebbe valutando il profilo dell’ex PSV Eindhoven, individuato come possibile alternativa a Mattia Zaccagni. Un interesse che, tuttavia, dovrà fare i conti con la situazione economica della società e con le limitazioni che potrebbero condizionare il mercato di gennaio. Dal punto di vista tecnico, invece, le caratteristiche di Lang sembrano particolarmente interessanti: capacità di saltare l’uomo, rapidità e qualità nell’ultimo passaggio sono alcuni degli elementi che potrebbero renderlo una risorsa importante per il sistema di gioco biancoceleste.

Noa Lang nel mirino di Fabiani: i numeri della stagione

A rendere interessante il profilo di Noa Lang sono soprattutto le statistiche relative alla sua capacità di creare superiorità numerica. L’olandese ha disputato 9 partite nelle prime 11 giornate di Serie A, partendo titolare in sette occasioni.

Il suo rendimento offensivo comprende un gol e un assist, ma il dato più significativo riguarda i dribbling. Considerando le 15 presenze stagionali prese in esame dalla fonte, Lang ha completato 36 dribbling su 50 tentativi, raggiungendo una percentuale di successo del 72%. Un rendimento che evidenzia la sua abilità nell’affrontare direttamente gli avversari, una caratteristica particolarmente ricercata nel calcio moderno.

L’esterno del Napoli si distingue anche per la capacità di trasformare un dribbling riuscito in un’occasione offensiva, cercando il cross o il passaggio decisivo dopo aver superato il diretto marcatore. Si tratta di qualità che potrebbero risultare preziose per una Lazio intenzionata ad aumentare le proprie soluzioni negli ultimi metri.

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L’olandese può diventare il vice Zaccagni: cosa cambierebbe nell’attacco

L’eventuale arrivo di Noa Lang consentirebbe a Gennaro Gattuso di disporre di un’alternativa di qualità sulla fascia sinistra. L’olandese potrebbe infatti contendere il posto a Mattia Zaccagni, offrendo caratteristiche differenti nell’interpretazione del ruolo.

Il capitano biancoceleste rappresenta un riferimento importante per gli equilibri offensivi della squadra, mentre Lang predilige spesso la giocata individuale e il confronto diretto con il difensore. La sua capacità di ricevere largo, puntare l’avversario e accentrarsi potrebbe aiutare la Lazio soprattutto contro le squadre che scelgono di difendersi con molti uomini nella propria metà campo.

L’ex PSV sarebbe inoltre utilizzabile in un tridente offensivo, dove potrebbe combinare le proprie iniziative con i movimenti del centravanti. Un’altra caratteristica interessante riguarda la possibilità di attaccare rapidamente gli spazi dopo il recupero del pallone. Nel calcio verticale proposto da Gattuso, Lang potrebbe offrire un’ulteriore soluzione per trasformare le transizioni in occasioni da gol.

I punti di forza e gli aspetti da migliorare

Le caratteristiche di Noa Lang permettono di individuare tre possibili benefici per l’attacco biancoceleste. Il primo riguarda la capacità di saltare l’uomo. Il giocatore del Napoli ama affrontare il diretto avversario e cercare il dribbling, creando spazi anche quando la difesa avversaria appare ben organizzata.

Il secondo elemento è rappresentato dalla varietà delle soluzioni offensive. Lang può cercare il fondo per crossare, accentrarsi per concludere oppure servire un compagno dopo aver attirato su di sé uno o più difensori. Infine, la rapidità nella conduzione del pallone potrebbe favorire le ripartenze della squadra di Gattuso.

Naturalmente, non mancano gli aspetti sui quali lavorare. Lang deve ancora trovare maggiore continuità sotto porta e migliorare il proprio contributo in fase di non possesso e in fase difensiva. Le richieste di Gattuso, che pretende intensità, aggressività e partecipazione da parte di tutti gli interpreti, renderebbero fondamentale anche la sua disponibilità al sacrificio. Il talento individuale, però, non è in discussione. La Lazio potrebbe trovare in Lang un giocatore capace di accendere la manovra offensiva e offrire un’alternativa concreta a Zaccagni.

Gattuso potrebbe avere un’arma in più: tutto dipende da gennaio

Il profilo di Noa Lang risponde all’esigenza della Lazio di aumentare la qualità individuale del reparto offensivo. L’olandese rappresenterebbe un’opzione interessante soprattutto per la sua capacità di creare occasioni anche attraverso iniziative personali.

La sua eventuale presenza potrebbe consentire a Gattuso di alternare maggiormente gli esterni offensivi e modificare le caratteristiche dell’attacco durante le partite. Rimangono però diverse incognite, dalla formula di un possibile trasferimento alle richieste del Napoli, fino alla concreta possibilità della Lazio di intervenire sul mercato.

I numeri dei dribbling e le qualità tecniche rendono Lang un profilo da seguire, ma il passaggio dall’interesse alla trattativa è ancora tutto da verificare. Per il momento, Fabiani continua a valutare le possibili opportunità in vista di gennaio, mentre il futuro dell’esterno olandese resta uno dei temi da monitorare nelle prossime settimane.