Il difensore presenta la trasferta contro la squadra di Gennaro Gattuso: il terzino giallorosso riconosce la forza della capolista e racconta il lavoro svolto durante la sosta. Le dichiarazioni dopo il rinnovo con il club salentino

La Lazio si prepara a tornare protagonista in Serie A dopo la pausa dedicata alle Nazionali. Sabato 21 novembre alle ore 15, la formazione allenata da Gennaro Gattuso ospiterà il Lecce allo Stadio Olimpico, nella sfida valida per la dodicesima giornata del campionato 2026/2027. Un appuntamento importante per i biancocelesti, intenzionati a dare continuità al loro positivo avvio di stagione. A presentare la partita dalla parte salentina è stato Antonino Gallo, difensore della squadra guidata da Eusebio Di Francesco, intervenuto ai microfoni ufficiali del club. Il laterale, reduce dal rinnovo contrattuale fino al 2029, ha riconosciuto le qualità della Lazio e sottolineato l’importanza del lavoro svolto durante la sosta. Dichiarazioni che testimoniano la consapevolezza delle difficoltà che attendono i giallorossi nella trasferta della Capitale.

Gallo riconosce la forza dei biancocelesti: «Stanno bene fisicamente e moralmente»

Il primo argomento affrontato da Antonino Gallo riguarda proprio la partita contro la Lazio, attualmente al comando della classifica. Il difensore del Lecce ha riconosciuto il momento positivo attraversato dalla formazione di Gattuso, evidenziando soprattutto la condizione atletica e mentale dei giocatori biancocelesti.

SULLA PARTITA CONTRO LA LAZIO – «Stiamo preparando bene la gara, la Lazio è una squadra che sta bene fisicamente e moralmente. Sarà una sfida importante».

Parole che confermano il rispetto della formazione salentina nei confronti dell’avversario, protagonista di un rendimento particolarmente convincente nelle prime giornate. La Lazio ha costruito il proprio primato attraverso continuità, intensità e capacità di ottenere risultati anche nelle partite più complicate. Per il Lecce sarà quindi fondamentale affrontare l’incontro con grande attenzione, cercando di limitare le qualità offensive dei padroni di casa.

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Il difensore racconta il lavoro durante la sosta: Di Francesco vuole una squadra più compatta

Un altro tema importante dell’intervista riguarda la preparazione della formazione giallorossa durante la pausa per gli impegni delle Nazionali. Antonino Gallo ha spiegato come il gruppo abbia sfruttato i giorni senza partite ufficiali per lavorare sugli aspetti da migliorare.

SUL LAVORO DURANTE LA SOSTA – «Abbiamo lavorato molto forte, dobbiamo migliorare alcune lacune, dobbiamo compattarci e preparare bene la gara con la Lazio».

Il messaggio del terzino è chiaro: il Lecce vuole presentarsi allo Stadio Olimpico con una maggiore organizzazione collettiva. La compattezza rappresenterà un elemento fondamentale soprattutto nella gestione delle fasi di non possesso, quando la squadra di Di Francesco dovrà cercare di ridurre gli spazi concessi agli avversari.

La pausa ha offerto allo staff tecnico l’opportunità di approfondire alcuni meccanismi, lavorando sulla continuità delle prestazioni e sulla capacità di mantenere equilibrio tra i reparti.

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La partita di sabato rappresenterà un nuovo banco di prova per entrambe le formazioni. La Lazio vuole confermare quanto mostrato nelle prime undici giornate, cercando di riprendere il cammino in campionato senza perdere il ritmo precedente alla sosta.

Il Lecce, invece, proverà a sfruttare il lavoro svolto nelle ultime settimane per mettere in difficoltà una delle squadre più in forma della competizione. Per Gennaro Gattuso, sarà importante valutare anche le condizioni dei calciatori rientrati dagli impegni internazionali e degli elementi che stanno completando il recupero dai rispettivi infortuni.

L’allenatore biancoceleste dovrà trovare il giusto equilibrio nelle scelte, considerando i numerosi appuntamenti previsti nelle prossime settimane. Dall’altra parte, Di Francesco cercherà una prestazione organizzata, nella quale il Lecce sappia difendersi con attenzione senza rinunciare alle occasioni offensive.