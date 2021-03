A.MA.MI., l’iniziativa della Lazio contro la Violenza sulle Donne e la Violenza di genere

A.MA.MI. è l’iniziativa promossa dalla Lazio contro la Violenza sulle Donne e la Violenza di genere, domani la conferenza di presentazione

«In occasione della Giornata Internazionale della Donna, la S.S. Lazio e l’ Associazione delle Forze di Polizia ARGOS lanciano un messaggio per combattere insieme la piaga della violenza sulle donne e della violenza di genere», si legge sul sito ufficiale biancoceleste.

Un evento per parlare di «rispetto e sicurezza in nome del binomio sport e musica, la S.S. Lazio e l’Associazione ARGOS hanno indetto una conferenza stampa (lunedì 8 marzo, ore 12 presso la sala stampa dello Stadio Olimpico a Roma). Parteciperanno il Presidente della S.S. Lazio, Claudio Lotito, il Vice Presidente del Consiglio Regionale del Lazio Pino Cangemi, il calciatore Francesco Acerbi, l’allenatrice della squadra Lazio Women, Carolina Morace, Suor Paola, rappresentanti del mondo dello spettacolo come le attrici Anna Falchi, Antonella Lualdi, Antonella Interlenghi, Daniela Fazzolari, Linda Batista, rappresentanti delle Istituzioni, dei Corpi di Polizia, del mondo sportivo, giornalistico e televisivo».